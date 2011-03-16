Карнавали дають багату поживу для психологів

У Німеччині закінчився сезон карнавалів "П`ята пора року". Він став не тільки святом для тисяч ряджених, а й об`єктом пильної уваги психологів.

За словами незалежного психолога Рольфа Шміло, карнавальний костюм свідчить про внутрішній світ людини набагато більше, ніж він може припустити. Так, жінки, які приховують обличчя під маскою сексуальної кішки, в реальному житті є здебільшого "сірими мишками", що страждають через відсутність чоловічої уваги.

Що ж стосується "сильної статі", то одягнений у жіноче плаття чоловік - кар`єрист, орієнтований на професійний успіх. А ось ковбойський капелюх і чоботи, стверджує психолог, - явна ознака того, що їхній власник має слабкий характер і є нудним. "У житті він найімовірніше "підкаблучник ", ніж "револьверний герой ", - констатує Роланд Шміль.

Такі висновки він зробив на підставі опитувань ряджених у карнавальній столиці Рейнської області - Кельні. І хоча дослідження не є репрезентативним, зазначає психолог, тенденція "абсолютно однозначна".

ami-tass.ru