Реактор "Фукусіма-1" не можуть охолодити через сильну радіації

Третій реактор на АЕС Фукусіма-1 неможливо охолоджувати з вертольотів через високий рівень радіації.

Як передає агентство Kyodo, про це повідомили в середу в міністерстві оборони Японії.

Напередодні японська влада спробували використовувати вертольоти, але була змушена відмовитися на час від цього через сильний вітер.

За останніми даними, рівень радіації на третьому реакторі Фукусіма-1 в 400 разів вищий за річну норму.

Аварія на АЕС стала наслідком потужного землетрусу і цунамі в Японії минулого тижня. Внаслідок стихійного лиха загинули, щонайменше, 6 тисяч осіб і близько 17 тисяч пропали без вісті.

Сьогодні на Фукусіма-1 значно підвищився рівень радіації.

За даними сайту WikiLeaks, два роки тому представники МАГАТЕ попереджали японські влади про можливість аварій на АЕС країни, бо вони не здатні витримати потужні землетруси.

lb.ua