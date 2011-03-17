Лимонна дієта: вітаміни плюс очищення організму

Останнім часом з`явилося багато інформації про чудові очищаючі властивості лимонів, і лимонна дієта стає дуже популярною. Проте підходить вона не всім, дотримуйтеся обережності, інакше не уникнути серйозних проблем зі здоров`я. Тривалість лимонної дієти - один тиждень. Вранці, за півгодини до сніданку, потрібно випити склянку теплої води з лимонним соком. П`ють один-два рази протягом дня і ввечері, за дві години до сну. Всі салати, риба і м`ясо також поливаються чистим лимонним соком.

Перший день дієти - дозволяється їсти овочі, трохи фруктів і рибу, приготовані на грилі. В інші дні зразкове меню виглядає так:

Рано вранці (або відразу після пробудження) потрібно випити склянку води з лимонним соком. На сніданок приготуйте фруктовий салат з вишні, чорниці, малини, яблука і груші, полуниці, ожини. Заправте нежирним йогуртом, зверху натріть мигдальні горішки.

Перший перекус (до обіду) - склянка лимонного соку і один банан, жменя гарбузового насіння.

Обід - порція квасолі або сочевиці у вигляді салату, политого лимонним соком, оливковою олією і бальзамічним оцтом.

Другий перекус (після обіду) - склянка теплої води з лимонним соком. Через десять хвилин з`їжте трохи свіжих овочів у вигляді салату (свіжий огірок, редис, селера)

Вечеря - приготуйте на грилі шматочок риби та відваріть на пару овочі (овочі потрібно обов`язково при подачі полити лимонним соком).

Перед сном випийте склянку води з лимонним соком.

Ще один варіант лимонної дієти (більш щадний для шлунку)

Склянку теплої води з лимонним соком відразу після підйому.

Сніданок - склянка знежиреного молока, фруктовий салат з двома ложками вівсяних пластівців і заправкою з натурального нежирного йогурту.

Перший перекус - склянка фруктового соку навпіл з водою, вісім мигдальних горішків.

Обід - вегетаріанський овочевий суп з двома скибочками висівкового хліба, трохи знежиреного сиру.

Другий перекус - кілька помідорів чері, два вівсяні печива, столова ложка сиру.

Вечеря - приготуйте на грилі курку або рибу. При подачі обов`язково щедро полийте лимонним соком, оливковою олією і посипте кунжутом. Зробіть овочевий салат, який теж полийте соком лимона і олією.

Під час лимонної дієти не буде спостерігатися занепад сил або млявості. Організм отримує достатню кількість вітамінів, харчування збалансоване, але калорій ви отримуєте небагато. Лимонна дієта підійде тим, хто хоче трохи пострункішати і скинути три - п`ять кілограм. Якщо потрібно більш серйозно схуднути, то слід звернутися за консультацією до фахівця по здоровому харчуванню.

Дієта не рекомендується при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, при проблемах з нирками. Якщо ви відчули печію або біль у шлунку, негайно припиніть дієту і зверніться до лікаря.

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