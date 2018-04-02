Ні риба, ні м'ясо: як впізнати на прилавку «мутанта»

Жива, охолоджена, філе. Всі знають, що риба - це незамінне джерело фосфору і життєво необхідних амінокислот. Як вибрати цей корисний для дітей і дорослих продукт, щоб не постраждати? Непоказна, але «правильна» Прилавки супермаркетів ломляться від тушок красивих угодованих риб. Проте такий здоровий вигляд, як правило, - перша ознака обману! У природі риба рідко буває такого насиченого рожевого кольору, як магазинна сьомга або форель. «М`ясо цієї риби, вирощеної природним чином, - блідо-рожеве, непоказне, - розповідає Анатолій Рябков, технолог рибного виробництва. - Досить пригадати, якою була сьомга 20 років тому. Яскравий і насичений колір, що часто зустрічається сьогодні на прилавках, - результат хімічного підфарбовування». Наприклад, у складі дозволеного законом фарбника «Лосось» - суміш жовтого і яскраво-червоного фарбників. З`ясували: пізнати, чи була пофарбована риба, яку ви збираєтеся придбати, допоможе ретельний огляд. Звичайне «м`ясо» - неоднорідне, в нім зустрічаються білі прожилки, жили, тоді як у «хімічного» воно рівномірне рожеве.

Інша «напасть» - риба, вирощена «на гормонах». У сучасному виробництві її напихають штучними спецкормами так, що тушки розносить, як на дріжджах. Підозру у покупця повинна викликати занадто м`ясисте тіло і дуже короткі плавники - це свідчить про те, що риба в розпліднику навіть не плавала, а лише нарощувала масу, «стоячи» на одному місці.

А ось недорогі, але смачні рибки - пангасиус і тиляпія – шкідливі навіть в тому випадку, якщо їх не стосувалася хімія. Річ у тому, що вони їдять сміття з каналізацій. Їх краща вечеря - це найбрудніші відходи. Щоб очистити тушки, лікарі і технологи радять вимочувати їх у воді з додаванням ложки оцту. Після півгодинної «ванни» рибу можна сполоснути під краном і готувати.

Філе без біографії Здавалося б, куди простіше купити філе - воно дешевше, його не потрібно обробляти, в ньому вже немає кісток. Проте риба у такому вигляді таїть ще більше небезпек. «Філе - м`ясо без шкіри, плавників, жил і кісток, - пояснює Анатолій Рябков. - Від цих частин м`ясо позбавляють не уручну, а промисловим способом, розчиняючи їх кислотою або вимочуючи в інтенсифікаторі дозрівання, що розм`якшує тканини. Втім, так чинять не завжди: є виробництва, де від тушок на конвейєрі відсікають середню частину, що містить хребет, після чого перемелюють і пускають у виробництво рибного фаршу, начинок для пиріжків з рибою і т. д.». На виробництво 1 кг рибного філе йде від 1,9 до 3,2 кг риби.

Крім того, складно розпізнати, ким була рибка, перетворена на філе, за життя - дорогим палтусом або дешевим минтаєм? Такі підміни зустрічаються повсюдно: минулого року Російський інститут споживчих випробувань проводив експертизу філе морського окуня: вміст чотири з п`яти упаковок виявився псевдоокунем! І лише один виробник не обдурив споживача.

Ще один прийом нечесних виробників: часто філе морозять з... простроченої риби. Тому перед покупкою принюхайтеся: чи не віддає рибка нашатирем або аміаком? Цими речовинами часто «реанімують» продукт другої свіжості. Крім того, розрізняються і способи заморожування: багато компаній використовують рідкі холодагенти, наприклад, із вмістом хлору. Чого більше в такому філе - риби або хімії?

Розморозивши рибне філе, натисніть на нього рукою: якщо витікає багато води, а м`ясо схоже на мокру вату, значить, у виробництві використовувалися вологоутримуючі добавки, як правило, це поліфосфати (Е452). На практиці виробники витримують рибу у воді, а потім швидко переносять в поліфосфати - у результаті «внутрішньої» води в такому філе - до 25-30%.

aif.ua