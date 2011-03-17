США: страховики втратили дані двох мільйонів пацієнтів

У США медична страхова компанія втратила дані майже двох мільйонів своїх клієнтів. Як повідомляє ABC News, про втрату персональних даних компанія Health Net оголосила у понеділок, 14 березня.

Керівництво страхової організації повідомило про те, що недоступна інформація про клієнтів, яка зберігалася на декількох серверах філіалу компанії в місті Ранчо Кордова (Rancho Cordova), Каліфорнія. При цьому точна кількість застрахованих американців, чиї дані були втрачені, не називалася.

Каліфорнійський департамент контролю медичного обслуговування (Department of Managed Health Care) оцінив число потерпілих в 1,9 мільйона осіб. За інформацією департаменту, який почав власне розслідування події, були втрачені дані з дев`яти жорстких дисків.

У повідомленні Health Net наголошується, що на дисках зберігалися медична і фінансова інформація про клієнтів, а також номери їх карт соціального забезпечення.

У травні 2009 року компанія виявила втрату жорсткого диска з аналогічною інформацією півтора мільйонів застрахованих жителів штату Вермонт. Проте постраждалих повідомили про подію лише через півроку. У зв`язку з цим в січні 2011 року прокуратура Вермонта оштрафувала страховика на 55 тисяч доларів.

medportal.ru