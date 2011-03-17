Нещасливий шлюб – рання старість

Відкрито ще один доказ згубного впливу нещасливого шлюбу на здоров`я. Учені Університету штату Огайо проаналізували склад крові людей, нещасних в сімейному житті.

До відомих згубних впливів, пов`язаних з неблагополучним шлюбом, - гіпертонії, проблем з серцем, депресії, учені додали негативний вплив на ріст білих кров`яних клітин (лейкоцитів), які пов`язані із загоєнням ран. Під впливом стресової ситуації кількість лейкоцитів скорочується. Крім того, знижується виробництво молекул цитокінів, які визначають виживаність клітин, таким чином, прискорюється старіння організму.

Фахівці відзначають, що, хоча розлучення також є стресом, але воно набагато менше негативно позначається на стані здоров`я, ніж довгострокове перебування в нещасливому шлюбі.

likar.info