Радіаційна загроза в Японії зростає.

Як повідомляє РІА “Новости», на третьому енергоблоці японської АЕС "Фукусіма-1", після руйнівного землетрусу і цунамі 11 березня, відбуваються все нові витоки радіації, над другим енергоблоком піднімається стовп пари. Рівень радіації піднявся з 3,7 тисяч до 4 тисяч мікрозівертів на годину. Природний радіаційний фон становить від 0,05 до 0,2 мікрозіверта на годину. На даний момент, за даними МАГАТЕ, в результаті аварії на АЕС і робіт з ліквідації її наслідків радіоактивному зараженню піддалися не менш як 20 чоловік і 25 дістали поранення.

Глава МАГАТЕ Юкія АМАНО оцінив обстановку на станції як "дуже серйозну". Головну небезпеку на даний момент представляє загроза виникнення пожежі на третьому енергоблоці станції, де розташоване сховище відпрацьованих ядерних відходів. Японські фахівці активно намагаються охолодити блок за допомогою вертольотів і спецмашин. У зв`язку із загрозою розповсюдження радіації, що зростає, все більше країн евакуювали своїх громадян з Японії.

За останніми даними, влада Японії вирішила не продовжувати у п`ятницю операцію із заливання водою третього енергоблоку аварійної АЕС "Фукусіма-1" зі спецмашин, оснащених могутніми брандспойтами через ризик здоров`ю персоналу у зв`язку з високим рівнем радіації поряд з об`єктом.

У четвер на АЕС проводилися роботи із заливання водою третього енергоблоку. В операції брали участь вертольоти сил самооборони Японії, а також спецмашини, оснащені могутніми брандспойтами. Незабаром після завершення заливання з вертольотів в районі третього енергоблоку було зафіксовано збільшення радіаційного фону.

