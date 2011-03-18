Чим корисна жирна риба

Англійські експерти з Гарвардської медичної школи з`ясували, що одна або дві порції риби в тиждень значно зменшать ризик розвитку вікової макулярної дистрофії (ВМД), повідомляє The Telegraph. Секрет криється в жирних кислотах омега-3, які найчастіше зустрічаються в жирній рибі на зразок консервованого лосося і тунця.

Провідний автор наукової роботи, доктор Уїльям Крістен з Гарвардської медичної школи заявив, що скумбрієві найбільш корисні з цієї точки зору. Не секрет, що сотні людей з віком втрачають зір через смерть клітин в макулі - центральній частині сітківки. При дегенерації даного елементу у людини в полі зору з`являється чорна пляма, яка постійно збільшується в розмірі.

З причини старіння населення Землі в цілому, актуальність методів лікування ВМД постійно зростає. Гарвардські фахівці вирішили знайти універсальний засіб, проаналізувавши результати іншого дослідження більшяк 38000 жінок. Так, в розпорядження учених потрапили заповнені анкети з питаннями щодо раціону, і зведення про розвиток ВМД в 235 випадках.

Згідно з представленими даними, менше всього постраждали жінки, що споживали багату омега-3 з рибу. У них ризик знижувався на 38%.

podrobnosti.ua