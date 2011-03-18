ЮНЕСКО закликало владу Лівії поважати життя людини
Триває ескалація насильства
Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина БОКОВА висловлює занепокоєння з приводу ескалації насильства в Лівії.
Як говориться в переданому УНІАН прес-релізі ЮНЕСКО, про це І.БОКОВА заявила у зв`язку з повідомленнями про активізацію бойових дій у Лівії та зникнення в країні кількох журналістів.
Генеральний директор ЮНЕСКО закликала владу Лівії проявляти повагу до життя людини, до її прав, зокрема, права дітей на освіту в умовах безпеки.
Вона знову підтвердила свій заклик до лівійської влади поважати право на свободу висловлювання думок і забезпечити умови для безперешкодного виконання журналістами своїх обов’язків, не побоюючись залякувань чи нападів.
«Як глава Організації з питань освіти і комунікації системи ООН я особливо занепокоєна повідомленнями про порушення основних прав дітей на здобування освіти в умовах безпеки», - заявила І.БОКОВА.
«Школа – священна. Позбавлення дітей можливості навчатися - неприпустимо, так само, як і залякування вчителів і учнів під час соціальних потрясінь, що відбуваються в даний момент у Лівії.
Також я приголомшена повідомленнями, що періодично надходять, про насильство стосовно працівників ЗМІ, з метою утруднити роботу журналістів. Надзвичайно важливо, щоб лівійська влада зробила все можливе для звільнення журналістів», - наголосила гендиректор ЮНЕСКО.