ЮНЕСКО закликало владу Лівії поважати життя людини

Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина БОКОВА висловлює занепокоєння з приводу ескалації насильства в Лівії.

Як говориться в переданому УНІАН прес-релізі ЮНЕСКО, про це І.БОКОВА заявила у зв`язку з повідомленнями про активізацію бойових дій у Лівії та зникнення в країні кількох журналістів.

Генеральний директор ЮНЕСКО закликала владу Лівії проявляти повагу до життя людини, до її прав, зокрема, права дітей на освіту в умовах безпеки.

Вона знову підтвердила свій заклик до лівійської влади поважати право на свободу висловлювання думок і забезпечити умови для безперешкодного виконання журналістами своїх обов’язків, не побоюючись залякувань чи нападів.

«Як глава Організації з питань освіти і комунікації системи ООН я особливо занепокоєна повідомленнями про порушення основних прав дітей на здобування освіти в умовах безпеки», - заявила І.БОКОВА.

«Школа – священна. Позбавлення дітей можливості навчатися - неприпустимо, так само, як і залякування вчителів і учнів під час соціальних потрясінь, що відбуваються в даний момент у Лівії.

Також я приголомшена повідомленнями, що періодично надходять, про насильство стосовно працівників ЗМІ, з метою утруднити роботу журналістів. Надзвичайно важливо, щоб лівійська влада зробила все можливе для звільнення журналістів», - наголосила гендиректор ЮНЕСКО.