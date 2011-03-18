Куди віднесе радіацію з японської АЕС - прогнози експертів

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає аварію на японській АЕС "Фукусіма-1" найсерйознішою з часів Чорнобильської катастрофи в 1986 році, передає Радіо «Свобода».

Влада Японії вже висловила готовність прийняти технічну допомогу від США.

На АЕС, що постраждала від потужного землетрусу 11 березня, тривають спроби охолодити перегріті реактори шляхом скидання тонн води з вертольотів.

Сім пожежних нарядів сил самооборони Японії залили воду в басейн із відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) на третьому енергоблоці аварійної АЕС "Фукусіма", повідомляє РІА «Новости». За раз у басейн було подано 50 тонн води. У резервуарі з відпрацьованим паливом третього реактора раніше знизився рівень води, через що виникла загроза викиду радіації. Напередодні сили самооборони провели скидання води на басейн із вертольотів і приступили до його заливки за допомогою пожежних машин. Крім того, ще 30 нарядів управління пожежної охорони прибули на тимчасову базу поблизу від станції для участі в роботах із закачування води.

Група представників МАГАТЕ вестиме спостереження за рівнем радіації в районі аварійної японської АЕС.

Метеорологи прогнозують, що північно-західний вітер віднесе радіоактивну пару в район Тихого океану.