Як приймати йод при радіаційному забрудненні

На жаль, нерідкі випадки отруєння при проведенні йодистої профілактики. Неправильне застосування розчину йоду небезпечне! У зв`язку з цим Грінпіс нагадує правила проведення профілактики йодом за відсутності йодистого калію в пігулках:

«5% настоянка йоду застосовується дорослими і підлітками старше 14 років по 44 краплі 1 раз на день або по 20-22 краплі 2 рази на день після їжі на 1/2 скл. молока або води. Дітьми від 5 років і старше 5% настоянка йоду застосовується в 2 рази меншій кількості, ніж дорослими, тобто по 20 - 22 краплі 1 раз на день або по 10-11 крапель 2 рази на день на 1/2 скл. молока або води. Дітям до 5 років настоянку йоду всередину не призначають.

Настоянка йоду може застосовуватися шляхом нанесення на шкіру. Захисний ефект нанесення настоянки йоду на шкіру зіставимо з її прийомом всередину в тих же дозах. Настоянка йоду наноситься тампоном у вигляді смуг на передпліччі, гомілці. Цей спосіб захисту особливо прийнятний у дітей молодшого віку (молодше 5 років), оскільки пероральна настоянка йоду у них не застосовується.

Для виключення опіків шкіри доцільно використовувати не 5%, а 2,5% настоянку йоду. Дітям від 2-х до 5 років настоянку йоду наносять з розрахунку 20-22 краплі в день, дітям до 2-х років — в половинній дозі, тобто 10-11 крапель в день.

Йодна профілактика починається негайно при загрозі забруднення повітря і території в результаті аварії ядерних реакторів, витоку або викидів підприємствами в атмосферу продуктів, що містять радіоізотопи йоду.

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