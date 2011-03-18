Народні рецепти для здорових жіночих грудей





Звичайно ж, відразу на думку приходить капуста. Вона може трохи стимулювати ріст грудей, але помітного результату можна досягти лише в підлітковому віці.

Один безпечний народний засіб для збільшення грудей – волоські горіхи з медом. Для цього потрібно залити волоські горіхи рідким медом і «настоювати» не менше тижня. Далі їсти по декілька горішків 2–3 рази на день.

Є і не такий поширений засіб: протягом місяця потрібно 3 рази на день до їжі з`їдати чайну ложку куркуми з молоком.

Помірне споживання пива – відомий народний засіб збільшення грудей. Але потрібно пам`ятати, що цим рецептом не можна зловживати, щоб уникнути формування пивної залежності.

Також є такий рецепт: 50 мл мигдалевої олії, по 10 крапель олії іланг-ілангу і герані змішати і наносити після душу щодня.

Є позитивних відгуків про аплікації блакитної глини на ніч. Це народний засіб щонайменше сприяє підтяжці грудей і підтримці її пружності.

Ще популярний спосіб: йодні сіточки. У малій кількості це нешкідливо, а у великій такі маніпуляції гарантовано закінчаться опіками.

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