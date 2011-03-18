Японії загрожує виверження Фудзіями





У результаті тривалих підземних поштовхів в Японії може "ожити" неофіційний символ цієї країни - гора Фудзіяма.

Деякі японські фахівці виступили з прогнозом про те, що останній землетрус на півострові Ідзу в префектурі Сідзуока, де розташований цей згаслий вулкан, можуть послужити "бікфордовим шнуром" до відновлення вивержень Фудзіями. У районі цієї гори, зокрема, на глибині 10-14 км знаходився гіпоцентр землетрусу магнітудою 6,0, яке відбулося 15 березня.

Десять років тому в безпосередній близькості від Фудзіями відбувалися низькочастотні сейсмічні поштовхи, які, за припущеннями, були пов`язані з прихованою магматичною активністю цього вулкана. Після цього вони припинилися, але зараз, мабуть, почалися знову. Фахівці Дослідницького центру сейсмології, вулканології та запобігання катастроф при університеті міста Нагоя в зв`язку з цим попередили про можливість виверження Фудзіями, яка в останній раз вивергала лаву і попіл в 1707 році.

Землетрус в префектурі Сідзуока ніяк не пов`язаний з підземними поштовхами в Японії, які 11 березня завдали величезних збитків, призвели до людських жертв і викликали цунамі. Вони стали результатом зрушень тихоокеанської плити, у поштовхів в Сідзуока інші причини. Тим не менш, вулкан Фудзіяма може створити додаткові проблеми для влади і жителів Японії, які зараз борються з наслідками стихійного лиха і з аварією на АЕС "Фукусіма-1".

ami-tass.ru

