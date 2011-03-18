Ароматичні свічки загрожують астмою

Освіжувачі повітря і ароматичні свічки здатні наповнити квартиру приємним ароматом, одночасно з цим завдаючи шкоди здоров`ю господарів, відзначає Екологічна рада Орегона. Всьому провиною аромати. Вони мають щонайширший спектр побічних ефектів.

Портал medkarta.com приводить історію мешканки Портленда Ешлі. До недавнього часу її будинок був наповнений ароматичними свічками. Тепер же жінка уникає подібної продукції. Нетривалий період захоплення вилився в розвинену астму.

На етикетках зустрічається слово "аромат" без вказівки, яка саме парфюмерна композиція використовується. Насправді ж, в свічках може міститися фталат. Він допомагає запаху триматися довше. Одночасно з цим доведено: дане з`єднання провокує появу природжених дефектів і проблем з репродуктивною системою.

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