Масштаби епідемії туберкульозу в Україні

У 1993 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) оголосила туберкульоз глобальною проблемою людства. Таку заяву ВОЗ у своїй історії зробила вперше. Щороку у світі реєструють більше 8 мільйонів вперше виявлених хворих на туберкульоз, помирають від туберкульозу близько 2 мільйонів людей (5000 на день).

В Україні масштаби поширення хвороби, смертність та інвалідність від неї є реальною загрозою для національної безпеки. За кількістю випадків захворювань Україна стабільно посідає друге після Росії місце в Європі. Епідемічні показники туберкульозу в Україні у 10-12 разів перевищують аналогічні показники в розвинених країнах. Близько 2/3 хворих на туберкульоз в Україні – люди працездатного і репродуктивного віку. Всього на обліку в протитуберкульозних закладах станом на 01.01.2007 року перебувало 99 449 хворих на усі форми активного туберкульозу.

Найгірша ситуація із туберкульозом у Херсонській (174,0 на 100 тис. населення), Луганській (114,3 на 100 тис. населення), Миколаївській (111,1 на 100 тис. населення), Кіровоградській (109,9 на 100 тис. населення), Донецькій (103,4 на 100 тис. населення) областях. При цьому епідемічний поріг складає 50 хворих на 100 тис. населення. Тільки за 2006 р. захворюваність на туберкульоз у дітей збільшилася на 8%, на 9% збільшилася кількість хворих із деструктивним туберкульозом, що свідчить про пізню діагностику. Щорічно в Україні виявляють близько 40 тисяч хворих на туберкульоз, помирає понад 10 тисяч осіб.

Туберкульоз забирає життів більше, ніж усі інші інфекційні та паразитарні хвороби разом узяті.

Досі немало лікарень, де в лабораторіях нема нормальних мікроскопів, де лікарі та медсестри не знають, як правильно лікувати туберкульоз, не мають потрібних для цього ліків. У результаті страждають як діагностичний, так і лікувальний процеси. Хворий, якого неправильно чи невчасно лікують, перестає реагувати на стандартні антибіотики, і вартість терапії зростає у 10 разів.

Довідка.

Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке спричиняють мікобактерії туберкульозу (паличка Коха) і яке передається переважно повітряно-крапельним шляхом від хворої людини до здорової. Від одного хворого, за статистикою, заражаються ще 15-20 людей. Із них будуть заразними ще двоє, і так далі. Тому, якщо епідемія почалася – поширюється туберкульоз доволі швидко.