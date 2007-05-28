Половина українців найбільше боїться туберкульозу і СНІДу

Майже половина українців найбільше побоюється таких інфекційних захворювань, як туберкульоз ( 46% респондентів) і СНІД (43%). Про це свідчать результати дослідження на тему “Здоров’я української нації”, проведеного компанією Research & Branding Group спільно з журналом “Актуальні інфекції”.

Головний редактор науково-практичного журналу «Актуальні інфекції» Світлана КУПРЯШКІНА-МАКГІЛЛ вважає, що налагодження належної доступної системи тестування могло б стати одним з ефективних засобів боротьби з ВІЛ/СНІДом.

“Сьогодні можна цілком безкоштовно зробити аналіз на ВІЛ/СНІД у кожній українській клініці, де є лабораторія. Платних послуг на виявлення ВІЛ не існує”, - стверджує кандидат медичних наук, докторант Дніпропетровського регіонального інституту управління при Президенті України Ірина ХОЖИЛО.

В Україні також застосовується система експрес-тестування, але вона недоступна для широких мас. Зараз вирішують, чи потрібно зробити таку практику загальнодоступною. “З одного боку, експрес-тестування трохи полегшить проблему, що стосується груп великого ризику, для яких питання знання щодо свого ВІЛ-статусу є вкрай актуальним. З іншого боку - таке тестування не дає 100%-го результату і вимагає додаткової консультативної допомоги”, - вважає С.КУПРЯШКІНА-МАКГІЛЛ.

У свою чергу І.ХОЖИЛО зазначила, що експрес-тести використовуються сьогодні як додаткові чи орієнтовні дослідження. Фахівці помітили, що в українському суспільстві існує явище СНІДофобія - упередження і стереотипи щодо самого захворювання і людей з ВІЛ.

Дослідження проводилося з 26 лютого до 5 березня 2007 року методом особистого опитування 2089 осіб у 24 областях України і АР Крим. Середня похибка вибірки становить 2%.