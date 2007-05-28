Чернігівські лікарі заявляють про епідемію туберкульозу

У Чернігівській області поширюється епідемія захворюваності на туберкульоз, який щомісячно вражає 80-85 осіб та забирає життя близько 30 мешканців регіону. Всього за минулий рік від туберкульозу померло 311 осіб.

Такі дані повідомила на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери лікар-епідеміолог обласної СЕС Маргарита СЛІСАРЕНКО.

За її словами, епідемічна ситуація із захврюваністю на туберкульоз в області почала погіршуватись з 1992 року, передає кореспондент УНІАН. За цей час рівень захворюваності майже подвоївся, а рівень смертності зріс у 2,5 рази. Зараз кількість хворих на туберкульоз, що перебувають під медичним наглядом, становить 2,5 тис. осіб, з них понад 3% - ВІЛ- інфіковані.

Основною причиною цього медики називають низький рівень діагностики туберкульозу. Це пояснюється незадовільним станом флюорографів, які експлуатуються більше 10-20 років. А матеріальна база та обладнання протитуберкульозних закладів, порівняно з іншими закладами охорони здоров’я, чи не найгірші.

Медики Чернігівщини вказують на вкрай незадовільний стан обласного тубдиспансеру, котрий потребує капітального ремонту з відновленням вентиляційних систем, заміною теплових, водогінних та каналізаційних мереж тощо.