Українські тюрми створюють загрозу виникнення епідемії туберкульозу

Ситуація з утриманням в українських тюрмах хворих на туберкульоз органів дихання створює передумови для виникнення епідемії. Про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, посилаючись на дані Міністерства юстиції (на Мін’юст з 2006 року покладено завдання з координації роботи Державного департаменту України з питань виконання покарань).

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що в ході перевірок Генеральною прокуратурою України установ виконання покарань виявлено значну кількість осіб з активною формою туберкульозу. Не зважаючи на те, що хворі підлягали госпіталізації до спеціалізованих лікувальних закладів, вони протизаконно перебували серед інших засуджених, створюючи цим ризик виникнення епідемії.

Також міністр зазначив, що ситуація зі створення при установах виконання покарань спеціалізованих лікарень для ув’язнених, хворих на туберкульоз, критична. За даними Мін’юсту, у 10 спеціалізованих лікувальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України перебуває 6772 засуджених, хворих на туберкульоз, при наявності 5890 місць.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, у 2007 році планувалося розпочати (та завершити до 2010 року) будівництво відповідних лікарень у 12 регіонах. Це було визначено низкою нормативно-правових актів, розроблених Держдепартаментом з виконання покарань спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством внутрішніх справ. Проте, зазначив він, до цього часу не розроблені медичні та технічні завдання для проектування таких лікарень. Відсутній належний контроль за реалізацією цих завдань.

Міністр також наголосив, що лише впродовж 2006 року слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби не прийняли з ізоляторів тимчасового утримання, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ, близько 2,6 тис. ув’язнених, хворих на активну форму туберкульозу. З них лише 100 хворих відправили на лікування до спеціально обладнаних палат протитуберкульозних закладів охорони здоров’я. Решта ж продовжує перебувати в ізоляторах тимчасового утримання.