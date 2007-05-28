Як це робиться у США

Президент США Джордж Буш ініціював прийняття Надзвичайного плану з боротьби зі СНІДом. Окремим його пунктом є подолання туберкульозу - страшного інфекційного захворювання, котре вбиває ВІЛ-інфікованих та хворих на синдром набутого імунодифіциту.

Для боротьби з цим небезпечним захворюванням у 2007 фінансовому році було виділено на 50 млн. доларів більше, ніж планувалося спочатку. Про це заявив координатор по глобальній боротьбі зі СНІДом у США посол Марк Дібул.

Хоча в «Звіті про боротьбу з туберкульозом у світі» сказано, що темпи поширення туберкульозу серед людей у 2005 році дещо знизилися, у порівнянні з 2004 роком, насправді це не зовсім так. Кількість тубінфікованих з кожним роком зростає. І причиною цього, перш за все, є збільшення населення Землі.

Не зважаючи на те, що багато сил та коштів спрямовані на боротьбу з туберкульозом, результат незначний. Справа в тому, що у світі з кожним днем прогресує так званий стійкий до ліків туберкульоз. Він виникає тоді, коли лікувальні препарати призначають або вживають неправильно.

«Майже 60% випадків захворювань на туберкульоз у світі зараз виявляються, й переважна більшість із них виліковується», - заявив Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За останнє десятиріччя 26 млн. тубінфікованих пройшли курс ефективного лікування. Але щоденно від цієї небезпечної хвороби помирає 4400 осіб. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, 1,6 млн. померли від туберкульозу цього року (195 тис. з них були ВІЛ-інфікованими).

Отже, Надзвичайний план по боротьбі зі СНІДом має глобальне значення як у плані подолання синдрому набутого імунодифіциту, так і в боротьбі з туберкульозом, котрий невпинно забирає життя людей у всіх куточках нашої планети. Практика США має поширюватися на всі країни, зокрема й на Україну.