Хочете народити? Киньте палити
Подружжя, котре хоче народити здорового хлопчика, повинно кинути палити
Подружжя, котре хоче народити здорового хлопчика, повинно кинути палити.
Такого висновку дійшла група педіатрів під керівництвом професора Бернарда Бребіна. Вивчивши 9 тис. вагітних, котрі народжували у Ліверпульській жіночій лікарні в 1998-2003 роках, педіатри з’ясували, що у батьків-курців набагато більше шансів народити дівчинку, аніж хлопчика. Матері, котрі курили протягом вагітності, народжували дівчаток втричі частіше, ніж ті, в яких не було залежності від нікотину. Якщо ж на ранній стадії вагітності курили обоє батьків, то шанси народити хлопчика знижувалися вдвічі.
Пасивне куріння також впливає на стать немовляти. Дослідження показали: у жінки, поряд з якою в період вагітності знаходився партнер-курець, хлопчики народжувалися рідше.
Вчені з’ясували, що речовини, які містяться у цигарках, перешкоджають потраплянню в яйцеклітину сперматозоїдів, що містять чоловічу Y-хромосому. Останні чутиливіші до негатиних змін в організмі жінки, спричинених курінням, ніж жіночі Х-хромосоми. Паління знижує вміст естрогена та викликає зміни в шийці матки. Отже, якщо жінка хоче народити хлопчика, то курити їй та її партнеру під час вагітності заборонено.