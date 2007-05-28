Хочете народити? Киньте палити

Подружжя, котре хоче народити здорового хлопчика, повинно кинути палити.

Такого висновку дійшла група педіатрів під керівництвом професора Бернарда Бребіна. Вивчивши 9 тис. вагітних, котрі народжували у Ліверпульській жіночій лікарні в 1998-2003 роках, педіатри з’ясували, що у батьків-курців набагато більше шансів народити дівчинку, аніж хлопчика. Матері, котрі курили протягом вагітності, народжували дівчаток втричі частіше, ніж ті, в яких не було залежності від нікотину. Якщо ж на ранній стадії вагітності курили обоє батьків, то шанси народити хлопчика знижувалися вдвічі.

Пасивне куріння також впливає на стать немовляти. Дослідження показали: у жінки, поряд з якою в період вагітності знаходився партнер-курець, хлопчики народжувалися рідше.

Вчені з’ясували, що речовини, які містяться у цигарках, перешкоджають потраплянню в яйцеклітину сперматозоїдів, що містять чоловічу Y-хромосому. Останні чутиливіші до негатиних змін в організмі жінки, спричинених курінням, ніж жіночі Х-хромосоми. Паління знижує вміст естрогена та викликає зміни в шийці матки. Отже, якщо жінка хоче народити хлопчика, то курити їй та її партнеру під час вагітності заборонено.