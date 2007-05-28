Сила чоловіка - у гранатовому соку

За даними наукових досліджень, опублікованих у журналі Clinical Cancer Research, в гранатах містяться хімічні речовини, які гальмують розвиток раку передміхурової залози.

В результаті спостережень за 50 чоловіками старшого віку, які перенесли операцію або променеву терапію з приводу раку простати, встановлено, що гранатовий сік запобігає рецидивам пухлинного процесу і знижує рівень простато-специфічного антигена (prostate-specific antigen -PSA), який відображає рівень активності пухлинного процесу. Кількість PSA зазвичай подвоюється протягом 15 місяців, а на тлі прийому гранатового соку тільки через 54 місяці.

На думку доктора Laura-Jane Armstrong з центру досліджень раку, вживання гранатового соку може бути альтернативою багатьом агресивним методам лікування, які супроводжуються багатьма побічними діями.