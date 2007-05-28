Сік червоного винограду лікує хвороби

Виявилось, що з 13 досліджених плодово-ягідних соків сік червоного винограду має найбільш сильний антиокислювальний ефект, що пояснюється наявністю в ньому великої кількості рослинних речовин, відомих як поліфеноли, які потенційно запобігають хворобам.

Результати цього дослідження привели до того, що сік червоного винограду назвали королем плодово-ягідних соків. Проте перш ніж кинутися до магазину за цим суперпродуктом, було б добре звернути увагу на основний компонент соку червоного винограду - цукор.

Як і всі плодово-ягідні соки, сік з червоного винограду містить багато цукру. У соку однієї відомої торгової марки міститься 40 г цукру на 240 мл. соку. Тобто в 100 мл. напою міститься 16,66 г цукру. З іншого боку, в кока-колі міститься 35 г цукру на 330 мл., тобто 10, 6 г. в 100 мл. Це означає, що в червоному виноградному соку міститься на 50 % більше цукру, ніж в кока-колі.

Невже цей надлишок цукру може звести нанівець деякі оздоровлюючі властивості, які приписуються поліфенолам в соку червоного винограду? Схоже, це риторичне запитання.

Цукор в таких плодово-ягідних соках в основному знаходиться у формі глюкози і фруктози. Хоча фруктозу часто розглядають як «корисну» форму цукру, є докази, що це далеко не так.

Наприклад, було опубліковано дослідження, в якому йдеться, що ця форма цукру може неабияк шкодити здоров`ю. У дослідженні, опублікованому в журналі «Гепатологія», щурів нагодували цукровим розчином, що містить або глюкозу, або фруктозу (2). Годування щурів фруктозою привело до двох серйозних наслідків: збільшення вироблення жирів в печінці і зменшення ефективності білкового лептину (крім інших функцій, лептин зменшує вироблення жирів і сприяє спалюванню жиру в тілі).

Дослідження виявило, що деякі негативні властивості фруктози були результатом погіршення функції рецептора, відомого під назвою альфа-поліфосфорна кислота. Цей рецептор присутній в тілі людини, і його активність у людини менша, ніж у щурів. В результаті, один з авторів дослідження «Гепатології» припустив, що ефект дії фруктози на людину повинен викликати ще гірші наслідки, ніж ті, які спостерігалися у щурів. Схоже, є всі підстави вважати, що вживання фруктози може сприяти зростанню процесу ожиріння, яке спостерігається в світі.

Враховуючи все сказане, є підстави стверджувати, що плодово-ягідні соки потрібно вживати з обережністю. Наявність у складі соку поліфенолу і його антиокислювальна дія не враховує всі властивості соку і вплив, що здійснюється на здоров`я людини.