Чому прохолоджувальні напої шкодять здоров`ю

Цукор, як правило, розглядається як шкідливий продукт, якого краще уникати. І це справедливо, тому що надмірне споживання цукру підвищує ризик низки недуг, особливо ожиріння.

Деякі дослідники, що вивчають вплив цукру на організм, зосередили свою увагу на солодких безалкогольних напоях. Цей вид напоїв особливо шкідливий, тому що містить велику кількість цукру (зазвичай дев`ять чайних ложок на бляшану банку об`ємом 11 унцій), і така кількість цукру вживається за один прийом. Надходження великої кількості цукру змінює біохімічні процеси в організмі (особливо виділення інсуліну), що може призвести до збільшення ваги. Крім того, високий рівень інсуліну, що виділяється після вживання солодкого напою, у довгостроковій перспективі, також може підвищити ризик виникнення діабету 2-го типу.

У лютневому номері «American Journal of Public Health», американські дослідники вивчали зв`язок між споживанням солодких безалкогольних напоїв і станом здоров`я. Це дослідження виявило взаємозв`язок між споживанням безалкогольних напоїв і діабетом 2-го типу. Протягом восьми років під спостереженням перебувало більше 91 000 жінок. Було виявлено, що жінки, котрі споживають одну й більше банок содової в день, у два рази частіше хворіють на діабет 2-го типу, у порівнянні з тими, хто випиває менше однієї банки на місяць.

Співробітники «American Journal of Public Health» пішли далі. Вони вивчили співвідношення між споживанням безалкогольних напоїв та іншими факторами, пов`язаними з харчуванням і здоров`ям, включаючи кількість споживаних калорій і масу тіла. В аналіз увійшли дані досліджень, проведених за кошти харчової промисловості, і результати незалежних досліджень.

Результати засвідчили, що дослідження, проведені на кошти харчової промисловості, вказували на меншу кількість фактів негативного впливу харчування на здоров`я, у порівнянні з незалежним дослідженням. Наприклад, незалежне дослідження виявило зв`язок між споживанням солодких безалкогольних напоїв і масою тіла, у той час як дослідження, фінансоване харчовою промисловістю, цього не вказало.

Цей висновок також підтверджується нещодавно отриманими даними, що дослідження безалкогольних напоїв, молока й фруктових соків, фінансоване харчовою промисловістю, дає значно оптимістичніші результати, ніж незалежне.

Один з авторів «American Journal of Public Health», доктор Келлі Броунелл (директор центру з вивчення ожиріння й харчової безпеки Єльського університету), за повідомленням «Рейтерс», сказала: «Найбільша проблема науки в цілому й цій області, зокрема, та, що можна одержати перекручені факти, якщо дослідження фінансуються промисловістю, тому що вона використає ці дані з метою реклами та просування товару через ЗМІ». Доктор Броунелл підкреслила, що не слід зловживати солодкими безалкогольними напоями, а також обережно ставитися до досліджень, проведених на засоби виробників.