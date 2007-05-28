Акція “Квітка життя” стартує 1 червня

Всеукраїнський благодійний фонд “Дитячий світ”, Проект UCAN та «Фундація для України» закликають громадські організації приєднатися до проведення акції “Квітка життя”, яка стартує в День захисту дітей і є складовою благодійної програми “Здорові діти у щасливій країні”.

Акція присвячена вирішенню найбільш болючої проблеми дитячої медицини України – проблеми дитячої смертності. Жахлива статистика свідчить: 57% усіх випадків смертності дітей віком до одного року становить смертність немовлят у перші дні після появи на світ. Також часто життя дитини залежить від професійності лікарів і наявності необхідного медичного обладнання в реанімаціях. Але реанімаційні відділення дитячих обласних лікарень недостатньо забезпечені необхідним обладнанням для того, щоб ефективно рятувати життя дітей.

Метою благодійної акції є допомогти забезпечити реанімаційні відділення 25 обласних дитячих лікарень України обладнанням, яке допоможе виходжувати новонароджених дітей, а також набагато більш ефективно рятувати дитячі життя.

Акція стартує у п’ятницю, 1 червня, в День захисту дітей