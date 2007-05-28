ІV національна спеціалізована виставка-презентація медичної галузі...

Міністерство охорони здоров’я України 5-8 червня 2007 року (напередодні Дня медичного працівника України) проводить виставку медичної галузі „Індустрія охорони здоров’я - 2007".

Виставка буде проходити в рамках „МЕДИЧНОГО ФОРУМУ - 2007" , що об’єднує спеціалізовані виставки медичної тематики, які спрямовані на підтримку і розвиток вітчизняної медичної галузі.

Мета виставки - показ новітніх технологій діагностики і лікування, досягнень у забезпеченні закладів охорони здоров’я медичною технікою, виробами медичного призначення та фармацевтичними виробами, а також визначення потенціалу вітчизняної медичної промисловості.

Виставку відвідають представники Уряду, Парламенту, керівники регіональних управлінь охорони здоров’я, фахівці практичної медицини.

Місце проведення виставки: Національний комплекс "Експоцентр України" , павільон №3 (уточнюється в залежності від кількості учасників виставки), за адресою: м. Київ, проспект Глушкова, 1.