Сміх допомагає тримати фігуру у формі

Справжній і щирий сміх може допомогти жінкам зберегти струнку фігуру, вважають британські учені.

Дослідники з University of Leeds повідомляють, що сміх покращує кровообіг і сприяє відновленню організму після запальних захворювань. Причому учені відзначають, що він може бути ефективнішим, ніж ультразвук. Ці дані були одержані після вивчення історії хвороб більш 500 тисяч жінок, що страждали виразками на ногах, які були викликані варикозним розширенням вен, причому деякі з них мали надмірну вагу. У таких випадках проводиться стандартне лікування ультразвуком, проте воно не завжди буває ефективним. Так виразки на ногах затягувалися лише через шість місяців. Крім того у пацієнток відбувалося збільшення ваги. При цьому виявилося, що жінки, які частіше сміялися, швидше змогли вилікувати виразки і набрати менше зайвої ваги.

Фахівці вважають, що це пов`язано з тим, що під час сміху відбувається стимуляція діафрагми, яка грає важливу роль в процесі циркуляції крові. Крім того під час сміху відбувається напруга багатьох груп м`язів, що саме по собі є фізичним навантаженням.

newsland.ru