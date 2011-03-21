"Здорові" чіпси із шпинату

Сухарям, чіпсам і іншим магазинним снекам є смачна і не менш хрустка альтернатива. Чіпси ручної роботи можна брати з собою в офіс і не переживати через надлишок жирів, солі і цукру.

З шпинату виходять дуже ніжні чіпси-пластинки з вафельною структурою — тут же тануть. Тільки з`їсти потрібно відразу, тому що наступного дня вони вже не будуть так чудово хрустіти.

Інгредієнти: упаковка молодого шпинату (близько 200 г), сіль, мелений перець, сушений базилік і іншу зелень на смак.

Рецепт: вимийте і висушіть шпинат. Застеліть деко пергаментним папером, розкладіть шпинат. Приправте сіллю, перцем, сушеними травами на смак. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте 7–8 хвилин. Акуратно відокремте готові чіпси від пергаменту і відразу подавайте.

Тонкість: використовуйте тільки щільний пергаментний папір. Папір для випічки або фольга не підійдуть, чіпси буде складно відокремити.

Користь: у шпинаті багато заліза — чудовий засіб проти зимової блідості і занепаду сил. Він зміцнює відразу і м`язи, і судини, і кістки. Нормалізує тиск, захищає шлунок від гастриту і виразки, а шкіру (завдяки лютеїну) — від ультрафіолету.

jv.ru