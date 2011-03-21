Від холодної їжі товстішають

Відомо, що зловживання фаст-фудом веде до утворення зайвої ваги. Провиною всьому не тільки надлишок жирів і вуглеводів, але і звичка приймати їжу в холодному вигляді і запивати крижаними напоями, - з`ясували дієтологи.

Температура їжі, що поступає в шлунок, визначає час перетравлювання. Тепла їжа перетравлюється за 2-3 години, відбувається процес розщеплювання білкових молекул на амінокислоти. Прохолодна їжа проходить через шлунок в 2 рази швидше, у зв`язку з цим в кишечник потрапляють неперетравлені білки, які не можуть всмоктатися. Додатково, в кишечнику розмножуються бактерії від неперетравленої їжі: дисбактеріоз, порушений обмін речовин, зайва вага забезпечені.

Звичайно, ні морозиво, ні окрошка в розумних кількостях не нашкодять. Але подивіться на американців, що розтовстіли, звикли день за днем харчуватися фаст-фудом, що запивається крижаною колою, - і це буде кращим доказом правоти дієтологів.

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