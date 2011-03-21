Двоє японців вижили під завалами, знаходилися там 10 днів

Японська поліція в неділю виявила під завалами в місті Ісіномакі (префектура Міягі) двох людей, які вижили майже через 10 днів після землетрусу 11 березня і цунамі, що стався за ним, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт японського телеканалу NHK.

Ними виявилися 80-річна жінка і 16-річний підліток. Обидва - в стані виснаження.

Разом з тим, як мінімум 450 тисяч чоловік продовжують жити в тимчасових притулках, передає в неділю телеканал CNN. Частина людей, яка позбулася своїх будинків, розміщується в школах. До деяких найбільш постраждалих районів, як наприклад місто Хірота, влада доставляє продукти харчування на вертольотах.

У районі острова Хонсю, найбільшого острова Японського архіпелагу, 11 березня стався один з щонайпотужніших за історію країни землетрус магнітудою 9,0. Землетрус викликав цунамі заввишки більш як десять метрів, що призвело до масштабних руйнувань. Згідно з даними головного поліцейського управління Японії, кількість жертв руйнівного землетрусу і цунамі становить 8 тисяч 133 чоловік. При цьому в даний час зниклими безвісти вважаються 12 тис. 272 чол. Близько 360 тисяч було евакуйовано із зони лиха і розміщено в тимчасових притулках у 14 префектурах країни.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2" було введено режим НС у зв`язку виходом з ладу систем охолоджування реакторів. На "Фукусімі-1" сталося кілька вибухів і пожеж на енергоблоках, що призвели до пошкоджень як самих споруд, так і елементів конструкцій реакторів. У зв`язку з витоками радіації влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також ввела заборону на польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. У даний час фахівці намагаються налагодити роботу системи охолоджування реакторів і сховищ відпрацьованого ядерного палива, одночасно проводячи операцію із закачування води в пошкоджений третій енергоблок, на території якого, за даними ЗМІ, зберігається запас уран-плутонієвого палива.