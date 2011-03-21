У водовідній воді в Японії - радіоактивний йод і цезій

12:53, 21 березня 2011
Зарубіжні новини
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Забруднено молоко і овочі

У водопровідній воді в Токіо, а також в префектурах Ніїгата, Тіба, Сайтама, Тотіги і Гунма, виявлено сліди радіоактивного йоду.

Про це повідомляє агентство "Кіодо" з посиланням на уряд Японії.

У префектурах Тотіги і Гунма, крім йоду, у водопровідній воді знайшли сліди цезію.

Уряд запевнив, що радіоактивні речовини містяться у воді в концентрації, що не є небезпечною для здоров`я людини.

Раніше стало відомо, що японські фахівці зафіксували підвищений вміст радіоактивних речовин в молоці і шпинаті з району, прилеглого до аварійної АЕС "Фукусіма", що серйозно постраждала в результаті землетрусу 11 березня.

Як повідомляє агентство Reuters, це перший підтверджений випадок радіаційного зараження продуктів харчування з моменту аварії.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що японський уряд заборонив продаж продовольства із зони лиха навколо атомної станції.

На "Фукусімі" кілька разів відбувалися викиди радіоактивних речовин. З околиць станції евакуйовано місцевих жителів. Аварійні роботи на АЕС тривають. За останньою інформацією, фахівці підвели до станції електроживлення, проте підключити до електрики системи охолодження реактора поки не вдалося.

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