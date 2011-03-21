Немовля вижило в холодильнику

Новонароджена дівчинка цілих 17 хвилин не могла дихати, що означало майже неминучу смерть мозку. Але лікарі зуміли чудовим чином врятувати малятко, помістивши її на три дні... у холодильник.

Маленька Софі Вест стала жертвою важкого родового ускладнення, вона проковтнула рідину, що викликало закупорку повітряних проток і позбавило мозок доступу кисню. Тривала гіпоксія неминуче приводить до необоротних мозкових пошкоджень, і у дівчинки не було ні єдиного шансу вижити. Але лікарі вирішили використовувати унікальний метод реанімації. Вони в буквальному розумінні слова заморозили дитину.

Цілих три дні медики підтримували температуру тіла Софі на рівні 33,5 градусів С замість звичайних 37 градусів С. У немовляти, що знаходиться в стані гіпотермії, знизився тиск на мозок, що дозволило йому відновитися після важкої травми. Три дні дівчинка носила спеціальний костюм "холодильник", який постійно прокачувався холодною водою для того, щоб не давати маленькому організму нагрітися.

Після завершення періоду "охолоджуючої реанімації" лікарі виводили дівчинку із стану гіпотермії протягом 12 годин. Потім малятко пройшло через сканування мозку, яке показало незначні травми. Батьки Софі дуже вдячні медикам, і їх засмучує тільки те, що далеко не у всіх госпіталях є такі пристрої для заморожування пацієнтів, які могли б врятувати тисячі життів від наслідків гіпоксії.

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