Погана робота погіршує психічне здоров'я

Для здоров`я, в тому числі і психічного, важливо все - сон, харчування і робота. На роботі ми проводимо велику частину життя, тому й до її вибору треба ставитися дуже уважно. Експерти з`ясували, що навіть безробітним не варто «хапатися» за першу ж пропозицію, закриваючи очі на недоліки роботодавця.

Робота з низьким контролем, високими вимогами, складнощами і несправедливою оплатою праці призводить до погіршення психічного здоров`я. Перехід від безробіття до роботи низької якості може мати згубні наслідки для психіки, говорять клініцисти Австралійського національного університету в Канберрі.

Наукова команда використовувала дані, зібрані за сім років серед 7 тис. 155 осіб. Дослідники зосередилися на чотирьох характеристиках роботи, які тісно пов`язані з проблемами психічного здоров`я: складність і вимоги на роботі, стабільність роботи, компенсації і керування обов`язками - тобто свобода вирішувати, як краще робити роботу самостійно. Співробітники, які повідомили про великі рівні робочого навантаження, про нестабільність трудової зайнятості, недоплату та поганий менеджмент, організацію роботи відчували різке зниження психічного здоров`я, в тому числі посилення симптомів депресії і тривоги.

Виявилося, що навіть тим, хто не може знайти роботу, пощастило більше - їхній психічний стан було краще. За словами експертів, добрий менеджемент роботи дуже важливий для нормальної психіки співробітників - весь робочий стрес приходить від некваліфікованих менеджерів. Психологи підкреслюють важливість позитивної психосоціальної обстановки на роботі.

ami-tass.ru