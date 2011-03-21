Стан зубів впливає на людську пам'ять

Мало хто знає, що функції зубів і мозку можуть бути взаємопов`язані. Згідно з результатами дослідження, яке проводиться фахівцями університету Тромсе в Норвегії в рамках міжнародного проекту "Бертула" з питань старіння людини, втрата зубів може негативно впливати на пам`ять.

"Нервова система людини влаштована дуже складно, і між багатьма органами є тонкий зв`язок", - розповіла професор геротонтологіі університету Мод Бергдаль. За її словами, будь-які дії над зубами, найрадикальніші з яких - це, зрозуміло, видалення, відображаються на томографічному знімку мозку.

Міждисциплінарні спостереження над учасниками проекту "Бертула", яке курує шведський університет міста Умео, почалися в 1988 році. За всі ці роки вчені встановили, що результати когнітивних тестів стають гіршими з втратою піддослідними зубів. Подібну закономірність підтверджує й інше дослідження, проведене в Японії на щурах, з якого випливає, що тваринам з повним набором різців було набагато простіше знаходити корм в лабіринті.

"Отримані нами дані ще раз підкреслюють важливість комплексного підходу до здоров`я людини", - впевнена Мод Бергдаль.

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