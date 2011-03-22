Ортопедичні подушки і матраци не гарантують здорового сну

Сучасній людині життєво необхідно висипатися. Вночі відбувається обробка зібраної за день інформації. А великий обсяг цієї інформації призводить до того, що зараз людині потрібно більше часу на її переробку. Якщо людина мало спить, то це відразу ж позначається на працездатності, масі тіла та імунітеті, зазначає лікар-сомнолог Сергій Ярош.

За словами експерта, для нормального самопочуття дорослій людині необхідно спати 5-10 годин на добу. А ось, приміром, першокласникам - не менше дев`яти годин. Крім тривалості сну, має велику роль і якість сну. Оцінити якість можливо за денним станом.

Для якісного сну потрібна зручна подушка і матрац. Примітно: у Центральному інституті травматології та ортопедії (ЦІТО) імені Пріорова заявляють, що немає універсальних показників зручності подушки. Усе впирається в індивідуальні переваги. А ось ортопедичні подушки і матраци актуальні лише певною мірою. Іноді навіть на ортопедичних матрацах людині буває незручно спати.

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