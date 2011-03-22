Ракові пухлини - живі організми

Вчені запропонували гіпотезу, яка допоможе побороти рак раз і назавжди. Так, у рака є обмежена здатність уникати впливу ліків, так як це наш найдавнішй тваринний предок, "жива скам`янілість", що з`явилася більше 600 мільйонів років тому, пише New Scientist.

Дійсно, у деяких типів раку розвивається несприйнятливість до лікування за кілька років. Донедавна вчені пояснювали цей факт тим, що клітини в пухлині діють незалежно, змагаючись один з одним під час природного відбору, щоб виробити інновації, що дозволяють врятуватися.

А ось астробіологи Чарльз Лайнуівер з Австралійського національного університету в Канберрі і Пол Дейвіс з Університету штату Арізона мають інше пояснення. За їх словами, базова клітинна взаємодія в пухлинах доводить: рак потрапив до нас з царства тварин. Тому здатність протистояти сучасним препаратам грунтується на давньому і обмеженому діапазоні стратегій виживання.

Таким чином, рак пов`язаний з історією розвитку багатоклітинних тварин. Мільярди років тому одноклітинні предки тварин стали відтворюватися. Щойно в організмах з`явилися кілька клітин, організмам довелося стримати самовідтворення, щоб уникнути несприятливих наслідків. Рак міг з`явитися за рахунок неправильної роботи генів, які намагалися стримувати неконтрольоване відтворення.

Вчені розвивають ідею далі: рак не тільки пов`язаний з еволюцією тварин, але він був раніше "тваринним". На їхню думку, організми впоралися з проблемою безконтрольного відтворення, однак їм не вистачало сил контролювати клітинний ріст і розростання. Ця гіпотеза пояснює деякі незвичайні властивості пухлин.

Приміром, ряд ракових клітин вибудовує сітку кровоносних судин, щоб доставляти поживні речовини в пухлину. Інші клітини відповідають за здатність розповсюджуватися в тканини. Перераховані факти важко пояснити, якщо виходити з теорії розрізненої роботи ракових клітин, констатують вчені.

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