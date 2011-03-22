Продукти, які врятують від ПМС

Правильний раціон допоможе жінкам уникнути розвитку передменструального синдрому (ПМС). Секрет криється в двох типах вітаміну В, заявляють вчені. Отже, пані, що споживають тіамін (вітамін В1) і рибофлавін (В2) разом з продуктами, помітно краще себе відчувають перед менструацією.

Відомо, що тіамін можна знайти у зерновому хлібі, цілісному зерні, бобових і горіхах. На день достатньо двох-трьох порцій подібних продуктів, повідомляє Bloomberg Businessweek. А ось рибофлавіну багато в молоці, яйцях і зелених овочах.

Лікар Патрісія О.Чокан-Бедо з Університету Массачусетсу досліджувала стан здоров`я понад 3000 жінок. На початку дослідження жінки не скаржилися на ПМС. Їм усім потрібно було заповнити анкету з питаннями про харчування тричі у період з 1991 по 1999 рік. Виявилося, жінки, в чиєму раціоні було багато тіаміну і рибофлавіну, мали на 35% нижчий ризик розвитку фізичних і емоційних симптомів синдрому.

Імовірно, вся справа в тому, що дані сполуки впливають на нейротрансмітери в мозку, наприклад, на серотонін та допамін, які пов`язані з ПМС. Примітно: добавки з вітаміном В, і продукти, насичені ніацином, вітаміном В6, В12 і фолатом, не допомагали зупинити розвиток ПМС.

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