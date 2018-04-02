Як впоратися з весняною депресією

З приходом весни багато хто починає відчувати не підйом сил, а слабкість, поганий настрій, втому і дратівливість. Можна було б подумати, що все це стереотипи. Але чому так відбувається: стає тепліше і світліше, сонечко яскраве і попереду – літо. Весняна депресія: весна і наш настрій

Виявляється, для нашого організму не так важливо, які зміни відбуваються, а важливо, що вони відбуваються взагалі. У психологів навіть є спеціальний термін – весняна депресія, хоча ми частіше чуємо про осінню.

Чим же фахівці пояснюють цей стан? Деякі з них вважають, що вся справа в біоритмах, яким підкоряється все живе на нашій планеті. Саме тому в різні сезони у нас буває різне самопочуття, здатність витримувати розумові навантаження, міняється емоційний фон. Можливо, так відбувається тому, що концентрація певних гормонів в крові починає різко мінятися, особливо у жінок.

Літом і зимою ми відчуваємо себе набагато рівніше, але навесні, як, втім, і восени, в організмі починається кардинальна перебудова. Обмін речовин починає прискорюватися, відбувається ріст нових клітин, у всіх органах і системах йдуть бурхливі процеси – недивно, що організм збивається з ритму, з`являються проблеми з самопочуттям, а також загострення захворювань, яке називають сезонним.

Наприклад, гастрити і виразки загострюються тому, що навесні наша травна система працює активніше, а захисні ферменти не встигають виділятися в достатній кількості. Поганий настрій і депресія теж є результатами збою біоритмів, тим паче, що в нашій країні існує перехід на літній час.

Проте так вважають не всі фахівці. Наприклад, офіційна медицина поки не вважає вчення про біоритми настільки серйозним, щоб з його допомогою можна було пояснити сезонні проблеми з настроєм і самопочуттям.

Причини весняної депресії: весна і настрій За словами лікарів, причини весняної депресії простіші. Скажімо, ресурси, необхідні організму для нормальної роботи, за зиму виснажилися, а нових поки немає: ось і знижується імунітет, виникає слабкість і поганий настрій. Наступною причиною можна вважати гіподинамію, і те, що ми всю зиму знаходилися в приміщеннях з центральним опалюванням. Тому ми стали інертними, млявими, апатичними, і нам не хочеться рухатися і розмовляти.

Посилення сонячної активності, перепади атмосферного тиску, різка зміна погоди – все це ознаки весни, і вони теж роблять на нас негативний вплив. І звичайно, гіповітаміноз – сезонний брак вітамінів, який виявляється в сонливості, перевтомі або застудах.

Всі ці доводи цілком розумні, проте як же тоді пояснити осінню депресію? Адже літом ми відпочиваємо, загоряємо, харчуємося свіжими фруктами, овочами і зеленню, займаємося спортом – словом, заряджаємо по повній, а осіння депресія все одно наздоганяє. Отже, вчення про біоритми, можливо, заслуговує більше уваги, ніж відводить йому сучасна офіційна медицина.

Треба сказати, що ні психологи, ні психіатри, ні інші фахівці поки не можуть дати остаточну відповідь на питання, звідки береться весняна депресія і різкі перепади настрою. Деякі психотерапевти пояснюють, що перебудова в організмі не може не відбиватися на стані психіки.

У зимовий час більше працюють ті ділянки мозку, які сприймають інформацію, а навесні починають працювати ті, завдяки яким ми ухвалюємо рішення. Виходить різка зміна сприйняття, що переходить в сонливість і байдужість.

Лікарі говорять і про те, що в основі депресивних станів можуть лежати перепади освітленості. Сонячне світло завжди впливає на наш настрій – адже завдяки йому виробляється дуже важливий вітамін – D, і у нас міняється самопочуття, рівень гормонів, апетит і ритми сну.

Проте при цьому обмовляється, що психологічні проблеми можуть бути викликані саме різкими коливаннями освітленості, і тоді, коли організм до них не підготовлений. Зрозуміло не зовсім: ми ж не вискакуємо навесні з темряви в світло і навпаки, причому різко і несподівано?

Деякі психологи навіть приходять до думки, що весняні проблеми часто є або надуманими, або відображають особливості характеру. Проте ми вже згадували класика, якого ніяк не можна вважати схильним до надуманих депресій. До речі, ще в одному з своїх творів Пушкін говорить прямо і недвозначно: «Навесні я хворий.»

Але лікарі схильні пояснювати такі прояви сприйняттям людиною картини світу в цілому. Якщо оптимістам в будь-яку погоду сонечко світить, то у песимістів завжди похмуро на душі. А про жінок взагалі говорять, що вони схильні до поганого настрою більшою мірою, ніж чоловіки, тому що відрізняються емоційнішим сприйняттям дійсності. Чи погоджуватися з цим? Швидше за все, це спостереження може означати тільки те, що чоловіки рідко зовні проявляють свій внутрішній стан, тоді як жінки охоче діляться своїми переживаннями і звертаються по допомогу до фахівців. На жаль, в результаті чоловіки і живуть менше, ніж жінки.

Виходить, що офіційне пояснення весняної депресії поки що не знайдене. І що ж нам робити? Вважати, що її немає?

Але весна впливає на нас – це безперечно, а сезонні загострення настрою і самопочуття цілком реальні. Навіть абсолютно здорові люди з рухливою психікою навесні починають відчувати себе дивно і незатишно, причому це повторюється з року в рік.

Весна і настрій: як впоратися з весняною депресією Дослідники, що займаються цими проблемами, можуть тільки рекомендувати, як справлятися з цим станом, проте більшості з нас ці способи давно відомі: це активний спосіб життя, правильне харчування, спорт, нові знайомства, захоплення і розваги. Лікування новими враженнями у психологів позначається терміном «дистресс», і такий підхід краще всього допомагає позбавитися зайвих переживань.

Уберегтися від впливу різких змін погоди можна, якщо довше знаходитися на вулиці в світлий час доби, краще всього у середині дня, і при цьому прагнути одержати хоч якесь фізичне навантаження – наприклад, прогулятися пішки по пересіченій місцевості. Якщо ж вам доводиться знаходитися в приміщеннях – на роботі або удома, то продумайте освітлення – чим яскравіше, тим краще.

Допомагає і щоденний контрастний душ, тільки перепади температури слід збільшувати поступово, протягом місяця – це мінімальний термін.

Забарвлення одягу і парасольки теж може допомогти підняти настрій, якщо ми виберемо теплі, яскраві кольори.

Харчування навесні: як весна впливає на настрій

Про харчування в таких випадках мовиться дуже багато. Що їсти? Все корисне, що можете і хочете собі дозволити: свіжі фрукти і овочі, ягоди (журавлину, брусницю, чорницю), квашену капусту, свіжу і солону рибу (допомагає навіть звичайний оселедець), морепродукти, морську капусту, сухофрукти і горіхи.

Обов`язкові кисломолочні продукти, які поновлюють кишкову флору, – адже саме в кишечнику зосереджений наш імунітет. Сьогодні, якщо бути уважним, навіть серед магазинних йогуртів можна знайти дуже корисні і із справжніми живими культурами – головне, щоб вони були свіжими і якісними.

Якщо ж вищеперелічені способи не допомагають, то йдеться про те, що депресія викликає погіршення здоров`я в цілому. Можуть початися загострення різних захворювань: серцево-судинних, шлунково-кишкових і т.д. Запускати хворобу в таких випадках не варто, інакше потім все обійдеться дорожче, так що краще звернутися до фахівця за лікуванням.

Проте, психологи не так вже не мають рації, коли говорять про те, що схильність до депресій є особливістю сприйняття конкретної людини. Змініть своє сприйняття, сприймайте тільки світлі і прекрасні сторони життя – і весняна депресія припинить бути для вас нерозв`язаною проблемою.

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