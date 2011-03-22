Як лікувати печію?

Причини печії – підвищена кислотність шлунку, рідше – особлива чутливість слизистої оболонки стравоходу і шлунку при зниженій кислотності. Часто печія супроводжується захворюваннями шлунку, але може виникати і при нервово-психічних розладах після прийому їжі.

•Сода. Швидко погасити печію можна за допомогою звичайної харчової соди і склянки теплої кип`яченої води. Розведіть щіпку соди і випийте суміш поволі, роблячи 2-3 маленьких ковточка в хвилину. Постарайтеся випити все до того, як вода остигне.

•Лепеха (корінь). Щоб позбавитися печії, пожуйте невеликий шматочок кореневища лепехи і проковтніть, запивши водою (або не запиваючи).

•Аніс (насіння). Насіння анісу звичайного стовкти і залити 1 л горілки. Настоювати протягом місяця. Додати на смак щіпку кориці або лимонну шкірку, всипати 200-400 г цукрового піску, розмішати до розчинення, процідити. Приймати по 1 лікерній чарці після кожного прийому їжі.

•Вода, молоко, магнезія. Випити теплої мінеральної води, молока, прийняти магнезію.

•Яблочный оцет. Печія зникне, якщо приймати по 80-100 г яблучного оцту безпосередньо перед їжею 1 раз на день впродовж 2-3 тижнів.

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