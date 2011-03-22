У Японії знову стався сильний землетрус

Сильний землетрус магнітудою 6,6 балів стався у вівторок на схід від японської префектури Фукусіма, де розташована аварійна АЕС "Фукусіма-1", повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 16.18 за місцевим часом, був у 312 кілометрах на схід від міста Фукусіма і в 415 кілометрах на північний схід від столиці Японії Токіо. Осередок землетрусу залягав на глибині 26,5 кілометра. Загрозу виникнення цунамі оголошено не було.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 9,0 балів стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. За останніми даними, кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті стихійного лиха наближається до 22 тисяч чоловік.

Останніми днями на сході Японії відбуваються серії афтершоків - майже щодня тут фіксується не менш як 20 землетрусів магнітудою більш як 5,0. На японських АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2" після землетрусу було введено режим НС через вихід з ладу систем охолоджування. На "Фукусімі-1" сталося три вибухи - на першому, другому і третьому реакторах, а також пожежа на четвертому енергоблоці. На АЕС було зафіксовано кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також заборонити польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, питній воді та продуктах харчування.