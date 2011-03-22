Морква спалює жир

Всі ми знаємо про чудові властивості моркви. Відкрилася ще одна - морква допомагає при схудненні! Лікарі так і назвали цю дієту - морквяна. Триває вона недовго, всього три дні, і щодня ви втрачаєте по кілограму.

Чудовий ефект пояснюється високим вмістом каротину у вашій основній страві. Щодня потрібно їсти салат з моркви. Робиться він так: натираєте на тертці кіло моркви, заливаєте медом, додаєте лимонний сік і гарненько помішуєте. Можна додати один фрукт. Це - вся ваша їжа на три доби. А на четвертий день можна побалувати себе хлібом і смаженою картоплею (не у слонячих дозах, природно).

Не забувайте пити зранку молоко або з`їдати по столовій ложці сметани. Без жирів поживні речовини засвоюватимуться гірше. А їх в моркві предостатньо. Це вітаміни, аскорбінова кислота і, головне, каротин. Він-то і допоможе вам худнути. Увага! Дієта протипоказана людям, що мають проблеми з травленням.

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