Мешканка Нідерландів народила дочку в віці 63 років

63-річна мешканка голландського міста Харлінген /провінція Фрісландія/ народила свою першу дитину, ставши найстаршою мамою Нідерландів.

Дочка, яку назвали Меган, з`явилася на світ в цей понеділок в лікарні Харлінген за допомогою кесаревого розтину. За словами медиків, мама і дочка почуваються добре. Минулого року жінка пройшла процедуру штучного запліднення за допомогою донорської яйцеклітини в одній із зарубіжних клінік.

Голландка не перебуває у шлюбі і живе одна. Вона зізналася, що може зрозуміти, чому новини про її вагітність і пологи викликали такий інтерес у суспільстві, але просить не оприлюднювати її ім`я. У заяві, поширеній через родичів, вона підкреслила, що її бажання мати дитину було неймовірно сильним і вона була "готова прийняти наслідки свого кроку". "Я не знаю, скільки я проживу, але сподіваюся, що моя дочка і я будемо в змозі насолоджуватися компанією один одного в протягом довгого часу", - повідомила вона.

Незважаючи на те, що в масштабах Нідерландів цей випадок є винятковим, голландка не змогла побити світовий рекорд "найдорослішої" матері у світі. Пальма першості тут належить мешканці села Альові на півночі Індії Раджо Деві Лохан, яка в 2008 році у віці 70 років народила доньку Навин - свою першу дитину. Дівчинка з`явилася на світ також за допомогою штучного запліднення.

ami-tass.ru