Кількість жертв в Японії - 9 тис, понад 12,5 тис зникли без вісти

Кількість жертв нещодавнього потужного землетрусу і цунамі в Японії перевищила 9 тисяч, більш як 12,5 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти, передає Радіо «Свобода».

На АЕС "Фукусіма-1", потерпілій у результаті стихійного лиха, поновилися роботи з відновлення енергопостачання станції і системи охолодження реакторів.

Раніше повідомлялося, що роботи припинені через клуби білого диму і пари, що з`явилися сьогодні над другим і третім енергоблоками.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія АМАНО заявив у понеділок, що ситуація на "Фукусіма-1" залишається украй складною, однак він не має сумнівів у тому, що кризу буде подолано.