У лаці для волосся виявили шкідливі бактерії

Японські дослідники "Міжнародного журналу систематичної і еволюційної мікробіології" /"international JournalofSystematicandEvolutionary Microbiology"/ відкрили новий різновид бактерій, які можуть знаходитися в лаку для волосся. Виявлена ученими мікробактерія hatanonis забруднює лак для волосся, при цьому її зростання неможливо зупинити при обробці косметичного продукту. Бактерія була названа на честь доктора Казунорі Хатано, який довгий час вивчав дію мікроорганізмів такого роду.

Хіміки також знайшли в лаку різновид цієї бактерії - мікробактерію oxydans, яку раніше ідентифікували в молоці, сирі, яловичині, яйцях і навіть в крові пацієнтів з лейкемією. При аналізі генома нового мікроорганізму експерти сподіваються надалі визначити ступінь небезпеки цих бактерій для людського організму, оскільки було встановлено, що зараження hatanonis може нашкодити здоров`ю.

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