Коли часник найкорисніший

Ні для кого, напевно, не новина, що часник має дуже позитивний вплив на нашу серцево-судинну систему. Але такими властивостями володіє тільки свіжорозрізаний часник. У інших видах він втрачає велику частину своїх лікувальних властивостей.

Як відомо, до останнього часу вважалося, що головною лікувальною компонентою часнику є алліцин. Саме йому і приписувалися всі чудодійні властивості часнику. Ця летюча речовина утворюється в той момент, коли часник піддається механічній обробці: розрізанню, раздавленню або будь-якому іншому порушенню його природної структури.

Деякі сумніви, що виникли із цього приводу у доктора Діпака Дасома, ученого з Коннектікутського Університету, спонукали його провести ретельніші дослідження алліцину, як головної лікувальної компоненти часнику. В результаті виконаної роботи вдалося з`ясувати, що сам алліцин не є найбільш корисною речовиною, а такими властивостями володіє одна з його складових. А саме - сірководень. Цей газ широко відомий через «неприємний» запах, що дуже нагадує «аромат» тухлих яєць. Саме вплив сірководню на стінки судин чинить на них таку позитивну дію: стінки розслабляються, у них зникають спазми. А це, у свою чергу, допомагає уберегти організм людини від таких небезпечних хвороб, як інфаркт і інсульт.

newsland.ru