Сьогодні радіоактивний пил долетить до Франції

Незначна кількість радіоактивних частинок, принесених, цілком ймовірно, з аварійною АЕС "Фукусіма-1" в Японії, виявлені в Ісландії, передає у вівторок Reuters.

Радіоактивний пил поширився з Японії в східному напрямку і перетнув Тихий океан, Північну Америку та Атлантичний океан, добравшись до Ісландії. За даними агентства, кількість виявлених частинок радіоактивного пилу мізерно мало і не становить загрози для здоров`я.

Між тим, у самій Ісландії про це поки не поінформовані. "Ми були вкрай здивовані, що її виявили тут, у нас на порозі", - повідомив представник відомства, відповідального за радіаційну безпеку, Сігурдур Еміл Парссон. Він підкреслив, що ісландська влада перевіряє цю інформацію, передає РІА "Новости".

Тим часом, згідно з прогнозом французького агентства з ядерної безпеки (ASN), радіаційні частинки, рівень концентрації яких у повітрі буде в тисячі разів менше, ніж після аварії на Чорнобильській АЕС, до середи - 23 березня - досягне території Франції, відзначає агентство.

"Поширення радіоактивного пилу по всій північній півкулі - це питання лише кількох днів", - повідомив старший науковий співробітник Інституту дослідження повітря в Норвегії Андреас Штол. Він при цьому додав, що загрози для здоров`я жителів Європи у зв`язку з радіацією не виникне.

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