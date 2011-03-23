Перевантаженість медсестер вбиває пацієнтів

Брак молодшого медичного персоналу і збільшене навантаження на медсестер та зрушення у графіку їхньої роботи внаслідок великої кількості людей в стаціонарі безпосередньо відбивається на пацієнтах, збільшуючи ризик смерті хворих. З такою заявою виступили вчені з Каліфорнійського університету, клініки Майо і Університету Вандербільта.

Висновки були зроблені на основі аналізу даних про 198000 госпіталізованих пацієнтів і 177000 медсестер, які мають восьмигодинну зміну. Виявилося, кожна додаткова зміна медсестер підвищувала смертність хворих на 2%. А от для пацієнтів, що стикалися з частою зміною медсестер, ризик смертності був на 6% більше в порівнянні з людьми, що лежали в повністю укомплектованих персоналом відділеннях.

Правда, при сильному робочому навантаженні на медсестер ризик смертності серед хворих все одно збільшувався. На думку експертів, така ситуація має місце в будь-якій лікарні, а саме від роботи медперсоналу залежить життя хворого.

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