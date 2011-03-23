Які хвороби лікують кабачки

Найцікавіше те, що кабачки - це практично єдині овочі, які є корисними для організму ще у недозрілому вигляді. Ми його зазвичай вживаємо в їжу ще зеленим, але як він може впливати на наш організм?

Вам необхідно зварити кабачок, який виріс в довжину не більше ніж на 20 сантиметрів і з`їсти його. Варити кабачок необхідно зі шкіркою, заздалегідь добре його помити. Шкірку не слід зчищати, оскільки в ній і знаходиться більшість корисних речовин.

При регулярному вживанні варених кабачків ви допоможете своїй нервовій системі і вона у вас через деякий час стабілізується. Ви буквально вже через декілька днів помітите успіхи в проведеному вами лікуванні. Після вживання кабачка у вас підвищиться апетит і посилиться травлення, що теж не буде зайвим для вашого організму.

Кожний з нас обов`язково повинен знати, що кабачки позитивно впливають на оновлення крові в нашому організмі і не допускають розвитку атеросклерозу. Якщо у вас гіпертонія або ви страждаєте на захворювання печінки або нирок, то вам на допомогу також прийдуть кабачки.

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