США заборонили імпорт молока з Японії

США заборонили імпорт молока і шпинату з чотирьох японських префектур, розташованих біля АЕС "Фукусіма-1", що постраждала від землетрусу, повідомляє Reuters.

Водночас агентство Кіодо повідомляє, що сильне перевищення норм вмісту радіоактивних речовин зафіксоване в 11 видах овочів, вирощених в японській префектурі Фукусіма, де розташована аварійна АЕС.