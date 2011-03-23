Звичка збирати речі загрожує важкою хворобою

Провідний спеціаліст кафедри психотерапії і наркології РУДН Олексій Ковальов коментує точку зору вчених, які стверджують, що колекціонування загрожує реальними психічними розладами.

"Якщо відповідати на питання, чи здатне перерости колекціонування в психічне захворювання, то відповісти можна так: саме по собі - ні. Однак до колекціонування схильні особи певного психотипу. Найчастіше збиранням, приміром, ляльок займаються люди, які не мають активних контактів із зовнішнім світом. Тоді створений ними світ колекції стає полем для реалізації.

Якості начебто педантичності, прагнення розставити предмети у своїй колекції, згідно з визначеним порядком, є також індивідуальними рисами людини. Це не привід для серйозних хвилювань.

З іншого боку, збиральництво може свідчити про ранні симптоми психічного розладу. Тут важливо звернути увагу на те, що людина збирає. Якщо людина збирає речі, що відверто не мають цінності (сміття, наприклад), то необхідна допомога, а от дорогі солдатики ручної роботи, що купуються дорослим чоловіком, - інша історія.

Отже, невротичні розлади, дійсно, супроводжуються збиранням непотрібних предметів. Тому збирання речей зі смітника свідчить про деменцію на тлі шизофренії ".

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