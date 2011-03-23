Японці, які пережили цунамі, помирають через запалення легень
Тривалий час були у холодній воді
Японські медики свідчать про те, що переважна більшість людей, які пережили удар цунамі, захворіли на запалення легенів. Ті люди, яких захопила хвиля, перебували в холодній воді декілька годин. Лікарі кажуть, що 80% всіх доставлених у лікарні перебувають у дуже важкому стані.
Один з лікарів в інтерв`ю національному каналу розповів, що на рентгені легені деяких хворих виглядають білими й практично знищеними. Цього вже не відновити. Пройшло 10 днів після цунамі, і люди, які отримали запалення легень, почали вмирати. Зараз йде буквально хвиля смертей, пов`язаних з цією хворобою. Крім того, переохолодження призводить до того, що захисні сили організму відмовляють, і загострюються всі хронічні захворювання.
Число жертв зростає у міру розбору завалів, а кількість тих, кого вважають зниклими, збільшується у міру того, як родичі заявляють у поліцію про зникнення людини, вже не сподіваючись на свої сили. Як підкреслюють представники поліції, не виключено, що кількість зниклих зменшиться після того, як будуть впізнані тіла знайдених під уламками людей.